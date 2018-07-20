Древние китайцы знали два способа приготовления пива

Группа исследователей, изучавшая способы приготовления пищи в древности, решила выяснить, как делали алкоголь в Китае 8000 лет назад. Для этого специалисты изучили остатки на дне глиняных сосудов, хранящихся в фермерских погребах.

Оказалось, что древние виноделы умели получать пиво из проса и других злаков двумя способами. Судя по количеству посуды и помещений, выделенных для приготовления пива, этот напиток очень ценился в Китае много тысячелетий назад.

В ходе исследования сосудов выяснилось, что почти во всех есть гранулы зернового крахмала с признаками физического повреждения, как будто они подверглись брожению.

Самым сложным процессом при приготовлении пива является расщепление крахмала до сбраживаемого сахара. Исследователи считают, что древние китайцы знали два способа, как добиться такого состояния.

Оказывается, китайские пивовары позволяли немного прорастать зернам, что избавляло их от сахара. Это также подтверждают находки фитолитов — мелких ископаемых частичек растений.

В другой мастерской в регионе Гуантаоюань, которая находилась на 300 километров западнее, мастера использовали другой способ. Пивовары вызывали расщепление крахмала с помощью «закваски для брожения» qū (тсю). Ее до сих пор используют для производства некоторых вин и спиртных напитков.

Именно qū использовалась в пивоварне Гуантаоюань, считают исследователи. Для приготовления пива китайцы брали не только злаки, но и мед, фрукты и рис.



Это подчеркивает важность алкогольных напитков в древних китайских культурах. Распространение одомашненного риса могло быть частично вызвано его употреблением в алкогольных напитках, так как пиво или вино на столе говорило не только о гостеприимности хозяина, но и о его состоятельности.

Авторы исследования считают, что алкогольные напитки помогали людям осваивать сельское хозяйство, чтобы находить новые вкусы и способы приготовления спиртного. Также большое количество запасов зерна гарантировало хлеб и пиво круглый год.