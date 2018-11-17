Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в Москве
- 04 июня 2019, 12:37
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности на среду, 5 июня.
Метеорологи отмечают, что столбики термометров в среду днем покажут температуру 27—29 градусов.
При этом день будет малооблачным, без осадков, ветер южный со скоростью 1—6 метров в секунду.
Желтый цвет при обозначении степени интенсивности опасных явлений означает, что погода потенциально опасна, отмечается на сайте Гидрометцентра.
Ранее начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал «Ридусу», что к концу нынешней недели температура в столичном регионе может подняться выше 30 градусов и будет на три-четыре градуса превышать климатическую норму.
По прогнозам синоптика, всю неделю в Москве будет без осадков. Температурный пик наступит 9 и 10 июня.
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