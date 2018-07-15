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Как на Марсе возникают снежные шапки с песком

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  • 04 июня 2019, 11:38
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Международная группа ученых рассказала о новых исследованиях Марса. Специалисты изучили данные, полученные прибором Shallow Radar (SHARAD), который установлен на борту Марсианского разведывательного спутника.

SHARAD использует радиолокацию, которая сканирует планету на глубину до 2,4 км и изучает структуру подземных слоев Марса.

Астрономы давно подозревали, что на Марсе есть не только наземные, но и подземные ледники, и новое исследование подтвердило догадки.

В ходе исследования обнаружилось, что в 1,6 км под северным полюсом Марса есть несколько слоев песка и льда. Анализ показал, что в некоторых местах слои состоят из воды на 90%. Если эти слои начнут таять, то они создадут глобальный океан глубиной не менее 1,5 км.

Нам крайне важно изучить эти слои, так как в них хранится информация об изменениях климата в прошлом. Пока неизвестно, как вся эта вода попала туда, но возможно, ледники образовались в прошлые периоды потепления и охлаждения на Марсе, — предполагают астрономы.

Такие периоды точно возникали на Марсе в прошлом из-за изменения орбиты и наклона планета. На протяжении 50 тысяч лет Марс сначала наклонялся к Солнцу, а потом возвращался в вертикальное положение.

Когда планета находится в вертикальном положении, ее экватор сильно нагревается, а в полярной области происходит охлаждение, вызывая движение ледяных слоев. А когда Марс наклоняется к Солнцу, то, наоборот, снежные шапки начинают таять.

В этот момент остатки ледяных шапок покрываются песком, который исторически защищал их от воздействия солнца и рассеивания в атмосферу, считают исследователи.

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