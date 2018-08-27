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Сергей Лукьяненко опубликовал в соцсети первую главу «Вечного дозора»

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Фрагмент из шоу «Дозор. True Magic Show». https://dozorshow.ru

Фрагмент из шоу «Дозор. True Magic Show». https://dozorshow.ru

Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко порадовал поклонников своего творчества хорошей новостью.

В соцсети «ВКонтакте» он выложил первую главу романа «Вечный дозор», в которой, по его словам, читатель узнает, почему Антон Городецкий взял на себя убийство, которого он не совершал, и кто будет его напарником в «Дозоре».

«На этот раз ему придется распутать историю куда более запутанную и опасную, чем все предыдущие», — написал Лукьяненко в комментарии.

Писатель пообещал, что главному герою предстоит сделать в итоге самый тяжелый выбор за всю свою жизнь, самый неоднозначный и сложный.

Лукьяненко также напомнил, что он уже выкладывал в открытый доступ пролог книги.

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