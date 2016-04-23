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Подростка убило упавшим флагштоком в детском лагере в Башкирии

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

В детском лагере в Бирском районе Башкирии на 15-летнего подростка упал флагшток, в результате чего мальчик скончался на месте от полученных травм.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и работники лагеря, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе расследования предполагается дать правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности.

Ранее сообщалось, что в Амурской области в детском лагере «Колосок» во время утренней зарядки умер мальчик 2005 года рождения.

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