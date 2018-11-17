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В Ижевске вынесли приговор телефонной мошеннице, обманувшей 89 человек

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© pexels.com

© pexels.com

Суд в Ижевске признал виновной в краже 36-летнюю жительницу Кемеровской области, обманным путем похитившую 770 тысяч рублей у 89 человек.

Мошенницу приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщается на сайте прокуратуры Удмуртии, с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года ранее судимая женщина звонила на мобильные номера граждан методом случайного набора и представлялась сотрудником службы безопасности банка. Ей удавалось убедить собеседника в том, что с его счета пытаются оплатить интернет-покупку. Она также объясняла, что для предотвращения этой операции необходимы реквизиты банковской карты и одноразовые пароли, поступающие на мобильный телефон.

Завладев этими секретными сведениями, мошенница вводила их в личные кабинеты потерпевших и переводила денежные средства на свой счет.

Исковые требования потерпевших были удовлетворены судом в полном объеме, говорится в сообщении ведомства.

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