Как живут вместе социофоб и пофигист: 10+ смешных комиксов

1. Тяжёлый характер

Жительница Петербурга, студентка и будущий архитектор Екатерина Исакова стала известна в соцсетях благодаря своим забавным комиксам о том, как уживаются сноб-социофоб и связист-пофигист. Девушка ведёт паблик «ВКонтакте» под названием «О нас без прикрас», в котором еженедельно публикует новые рисованные истории о своей жизни с парнем-пофигистом и рассказывает, каково жить на свете таким социофобам, как она. И это тот самый случай, когда в этих отношениях многие узнают себя. Житейские ситуации и ироничный юмор принесли девушке уже 1500 подписчиков. Присоединяйтесь!

2. Звонок от неизвестного

3. Режим энергосбережения

4. Когда у тебя эмоциональный диапазон как у зубочистки

5. Когда вся жизнь — боль

6. Переезд

7. Про кино

8. Социофобы такие социофобы

9. Икеа рулит

10. Магия инженера

11. Человек-скидка

12. По акции

13. Ожидание/реальность

14. Всемирный заговор

15. Агрессивное вождение

16. Латте

17. Про зубы

18. Рука помощи

19. Когда одному из вас не нужно рано вставать

20. У вас ведь тоже так бывало, да?

21. «Посвящается моему коту, которого уже два месяца нет с нами. Я знаю, это ты не упускаешь возможности пакостить нам с того света, балбес. < 3»

22. Ночь в одной кровати

23. Когда ваш режим потерян и не найден

24. Бывало?

25. Сессия

26. Музыкальный плейлист

27. Забывчивые мужчины

28. Подарочек

29. Что-то пошло не так

30. Мужские чувства и котики

Какой комикс понравился вам больше всего?