Как живут вместе социофоб и пофигист: 10+ смешных комиксов
- 03 июня 2019, 16:47
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
1. Тяжёлый характер
Жительница Петербурга, студентка и будущий архитектор Екатерина Исакова стала известна в соцсетях благодаря своим забавным комиксам о том, как уживаются сноб-социофоб и связист-пофигист. Девушка ведёт паблик «ВКонтакте» под названием «О нас без прикрас», в котором еженедельно публикует новые рисованные истории о своей жизни с парнем-пофигистом и рассказывает, каково жить на свете таким социофобам, как она. И это тот самый случай, когда в этих отношениях многие узнают себя. Житейские ситуации и ироничный юмор принесли девушке уже 1500 подписчиков. Присоединяйтесь!
2. Звонок от неизвестного
3. Режим энергосбережения
4. Когда у тебя эмоциональный диапазон как у зубочистки
5. Когда вся жизнь — боль
6. Переезд
7. Про кино
8. Социофобы такие социофобы
9. Икеа рулит
10. Магия инженера
11. Человек-скидка
12. По акции
13. Ожидание/реальность
14. Всемирный заговор
15. Агрессивное вождение
16. Латте
17. Про зубы
18. Рука помощи
19. Когда одному из вас не нужно рано вставать
20. У вас ведь тоже так бывало, да?
21. «Посвящается моему коту, которого уже два месяца нет с нами. Я знаю, это ты не упускаешь возможности пакостить нам с того света, балбес. < 3»
22. Ночь в одной кровати
23. Когда ваш режим потерян и не найден
24. Бывало?
25. Сессия
26. Музыкальный плейлист
27. Забывчивые мужчины
28. Подарочек
29. Что-то пошло не так
30. Мужские чувства и котики
Какой комикс понравился вам больше всего?
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