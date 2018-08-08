Том и Джерри существуют: кот и мышка подружились в реальности

На сайте Reddit в топ вышла история одного парня, который завёл кота, чтобы тот ловил мышей, но что-то пошло не так, и звери подружились, по крайней мере ему так показалось. Хозяин опубликовал фотографию парочки и отметил, что он, похоже, помешал их общению.

У нас есть кошка, чтобы ловить мышей. Мы проснулись сегодня утром, чтобы увидеть, как наш кот подружился с мышью. Видимо, я прервал их разговор.

Фото необычных друзей быстро стало вирусным и собрало больше 42 тысяч лайков и свыше 800 комментариях, в которых пользователи шутят и восхищаются историей.

Том и Джерри существуют!

Назови их так, умоляю тебя!

Возможно, они обсуждали съёмки новых серий мультика «Том и Джерри».

Позже автор публикации пояснил в комментариях, что он завёл кота в мае 2019 года, забрав его из приюта, и назвал его Лил Мак. А также рассказал, что произошло после сцены, снятой им на камеру.

Имя у нашего кота уже есть — его зовут Лил Мак. И он любезно позволил мышонку убежать, после того как целый час проиграл с ним. Как будто их свидание закончилось, и кот, как джентльмен, проводил мышку-девушку после хорошо проведённого вместе времени.

Комментаторы тут же начали делиться историями дружбы их питомцев с другими животными:

Мой кот занимается тем же самым. Однажды я видел, как мышонок бьёт его по морде.

Мой пёс ведёт себя так же, только с кошками. Однажды я увидел, как бродячая кошка ест корм прямо из миски собаки, а та спокойно сидит рядом и даже не думает прогонять её.

Однако нашлись и те, кого не умилила эта сцена, и они цинично обрисовали ближайшее будущее таких мышей и котов:

Они вовсе не друзья, я такое уже видел. Мышь устаёт, поэтому берёт перерыв в надежде, что сможет перехитрить кошку и сбежать. Кошка позволяет мыши отдохнуть, надеясь, что в конце концов она снова начнёт играть. И в конце концов кошка “играет”с мышкой так сильно, что та умирает, а кошка тут же заскучает и уйдёт, оставив подарок для хозяина.

А как вы считаете, могут ли совершенно разные звери подружиться? Поделитесь своим мнением в комментариях!