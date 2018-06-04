Тест: Получится ли из вас астроном?

Наверное, каждый человек время от времени смотрит на звёздное небо и представляет, что скрывает космос. Млечный Путь, Солнечную систему и загадки необъятной Вселенной изучают астрономы, и раньше этот предмет был включён в школьную программу. А что вы знаете о космосе?

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Похвастайтесь результатом в комментариях, а тест отправьте друзьям, которые мечтают побывать в космосе.