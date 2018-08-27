Политика нашли с простреленной головой на собственном участке

В Германии на собственном участке обнаружили 65-летнего политика с простреленной головой, пишет крупнейший немецкий таблоид Bild.

Издание отмечает, что член «Христианско-демократического союза» (ХДС) Вальтер Любке являлся главой администрации германского округа Кассель в федеральной земле Гессен.

В полиции рассказали газете, что обстоятельства смерти политика пока не установлены, ведется следствие.

Тело Любке было найдено в воскресенье, 2 июня. При этом оружия на месте происшествия не обнаружили.