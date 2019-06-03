Возросло число пострадавших при взрывах в Дзержинске

Возросло число пострадавших в результате взрывов в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, количество пострадавших увеличилось до 116 человек, при этом в лечебных учреждениях находятся сейчас 17 человек, один из них в тяжелом состоянии.

Также среди раненых есть ребенок, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что при взрывах на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадали 89 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса. Как рассказали на предприятии, гендиректора «Кристалла» накануне отстранили от работы за систематические нарушения норм промышленной безопасности.



Как писал «Ридус», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил в воскресенье, 2 июня, больницу скорой медицинской помощи, где встретился с пострадавшими при взрывах.