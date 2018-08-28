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В Приамурье ребенок умер во время зарядки в детском лагере

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

В Амурской области в детском лагере «Колосок» во время утренней зарядки умер ребенок, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мальчик 2005 года рождения приехал в лагерь в субботу, 1 июня, в рамках спортивной профильной смены.

Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка им не удалось.

Точная причина смерти пока не установлена, отмечает ФАН.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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