В Приамурье ребенок умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском лагере «Колосок» во время утренней зарядки умер ребенок, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мальчик 2005 года рождения приехал в лагерь в субботу, 1 июня, в рамках спортивной профильной смены.

Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка им не удалось.

Точная причина смерти пока не установлена, отмечает ФАН.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.