В Приамурье ребенок умер во время зарядки в детском лагере
- 03 июня 2019, 09:10
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Амурской области в детском лагере «Колосок» во время утренней зарядки умер ребенок, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мальчик 2005 года рождения приехал в лагерь в субботу, 1 июня, в рамках спортивной профильной смены.
Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка им не удалось.
Точная причина смерти пока не установлена, отмечает ФАН.
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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