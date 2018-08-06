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Стало известно, в каких отраслях больше всего безработных

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© Виктор Бартенев/Интерпресс/ТАСС

© Виктор Бартенев/Интерпресс/ТАСС

В первом квартале 2019 года больше всего безработных, согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), пришлось на сферы оптовой и розничной торговли, а также авторемонта.

Там была зарегистрирована 581 тысяча безработных.

Далее в списке следуют такие отрасли, как «обрабатывающие производства» (434 тысячи безработных), «строительство» (282 тысячи), «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (275 тысяч), а также «транспортировка и хранение» (216 тысяч).

Меньше всего безработных в первом квартале текущего года было зафиксировано в сфере водоснабжения, водоотведения, а также организации сбора и утилизации отходов — 24 тысячи человек.

Всего в России в первом квартале нынешнего года было зарегистрировано около 3,6 миллиона безработных старше 15 лет, отмечает РЕН ТВ.

Как ранее сообщал «Ридус», за прошедший год в России значительно снизилось число экономически активного населения.

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