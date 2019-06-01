Задержана женщина, бросившая двух детей в подмосковном хостеле

Полиция задержала женщину, которая оставила 28 мая двух малолетних детей в хостеле подмосковного города Котельники, после чего скрылась.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» задержали женщину 1989 года рождения в подмосковном городе Видное.

«В ближайшее время она будет доставлена в следственные органы», — сообщила АГН «Москва» начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее «Ридус» писал о том, что неизвестная девушка с двумя малолетними детьми — мальчиком и девочкой — обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места. В ответ на просьбу администратора показать паспорт женщина сказала, что забыла его в машине, после чего вышла из здания и больше не возвращалась. В итоге детей, которым на вид около года, передали в местную больницу.

