По делу о взятке арестованы два следователя СК и адвокат
- 01 июня 2019, 18:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Решением Пресненского суда Москвы арестованы два следователя столичного следственного управления СК РФ на транспорте и адвокат из Крыма.
Все трое проходят по делу о взятке в 1 миллион рублей, следует из базы суда.
В получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору обвиняются глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Дмитрий Коровин, его подчиненный Александр Ашурков и член палаты адвокатов Крыма Алексей Невзоров.
По данным следствия, Коровин и Ашурков вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 млн рублей от фигуранта уголовного дела в обмен на выдачу изъятых при обыске предметов и документов, сообщили РИА Новости в столичном ГСУ СК.
Предположительно, полученные Невзоровым деньги, фигуранты потом распределили между собой.
Ранее сообщалось, что 12 действующих и бывших офицеров полиции задержаны в Кабардино-Балкарии по подозрению во взяточничестве.
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