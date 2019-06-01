По делу о взятке арестованы два следователя СК и адвокат

Решением Пресненского суда Москвы арестованы два следователя столичного следственного управления СК РФ на транспорте и адвокат из Крыма.

Все трое проходят по делу о взятке в 1 миллион рублей, следует из базы суда.

В получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору обвиняются глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Дмитрий Коровин, его подчиненный Александр Ашурков и член палаты адвокатов Крыма Алексей Невзоров.

По данным следствия, Коровин и Ашурков вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 млн рублей от фигуранта уголовного дела в обмен на выдачу изъятых при обыске предметов и документов, сообщили РИА Новости в столичном ГСУ СК.

Предположительно, полученные Невзоровым деньги, фигуранты потом распределили между собой.

Ранее сообщалось, что 12 действующих и бывших офицеров полиции задержаны в Кабардино-Балкарии по подозрению во взяточничестве.