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В Совфеде предложили допустить частные компании к охране аэропортов

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Прошедшим специальную процедуру аккредитации юридическим лицам могут разрешить обеспечивать порядок и безопасность в российских аэропортах. Соответствующее законодательное предложение внесла на рассмотрение Государственной Думы группа сенаторов Совета Федерации.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Воздушный кодекс РФ, предусматривающих обеспечение охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры в числе подразделений транспортной безопасности аккредитованными для этой цели в установленном порядке юридическими лицами, — говорится в сопроводительной записке, приложенной к документу.

Кроме того, в тексте приложения указано, что монопольное положение службы вневедомственной охраны, обеспечивающей транспортную безопасность, негативно сказывается на рентабельности небольших российских аэропортов.

По мнению авторов документа, такое положение дел приводит к «неоправданной и значительной дополнительной финансовой нагрузке на бюджеты аэропортов с небольшим пассажиропотоком».

По информации ТАСС, среди выступивших с инициативой парламентариев фигурируют руководитель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, заместитель председателя комитета верхней палаты по экономической политике Михаил Пономарев, его коллега Алексей Синицын и член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин.

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