СК возбудил дело в связи с суицидом в ярославском СИЗО

Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту самоубийства заключенного СИЗО-1. Речь идет о статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя регионального СК Кристины Гузовской.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело, — подтвердила сотрудница следственного органа.

Напомним, информация о гибели заключенного в ярославском СИЗО-1 появилась в минувшее воскресенье, 26 мая.

Как стало известно впоследствии, погибший мужчина предпринял попытку суицида еще 28 апреля. После этого его доставили в клиническую больницу № 2, где он некоторое время спустя скончался.

