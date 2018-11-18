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Кот с мордой недовольного старичка развеселил соцсети

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  • 31 мая 2019, 19:53
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Персидский кот по кличке Луи (Louis) родился с необычным строением морды, благодаря которому теперь выглядит вечно недовольным старичком. У шестилетнего котика нахмуренные брови, мешки под глазами и очень суровый взгляд, в котором можно прочитать лютую ненависть ко всему живому, однако хозяйка утверждает, что её питомец — неженка и душка с чудесным характером.

Ворчун Луи живёт в штате Техас со своей хозяйкой — 26-летней медсестрой Мишель Алексис (Michelle Alexis) и сородичем — сиамским котом по кличке Мона. Девушка рассказала изданию DailyMail, что Мона родилась на два года позже Луи, но почему-то сразу решила, что он — её игрушка и начала гонять его по всему дому. Может поэтому у бедняги всегда такой всклокоченный вид.

Пользователи соцсетей пришли в восторг от вредного котика, возмутились, почему у него всё ещё не миллион подписчиков в Instagram, а только 4 тысячи, и высказали свои предположения на счёт его сердитой морды:

О, фото этого котика — лучшая иллюстрация утра понедельника!
Может, у него аллергия на тополиный пух?
Или ему рано утром на работу.
Наверное, в его подъезде шумят неугомонные подростки!
Или любимый корм опять закончился.

Отвечая на многочисленные вопросы, хозяйка уверяет, что её персидский красавчик Луи абсолютно здоров и не страдает никакими генетическими аномалиями, просто родился с такой мордой. Но девушка очень убедительно рассказывает о характере и жизнелюбии кота. А журналисты уже успели назвать Луи - новой Grumpy Cat.

А ваши котики выглядят довольными?

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