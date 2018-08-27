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В УПЦ сообщили об ограблении 5 храмов за неделю

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© facebook.com

© facebook.com

За текущую неделю неизвестные ограбили пять храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), расположенных сразу в нескольких регионах страны. Такую информацию в пятницу, 31 мая, подтвердили в центре информации УПЦ.

В Украинской православной церкви за текущую неделю были похищены старинные иконы из пяти храмов в Киевской и Черниговской областях, — отмечается в сообщении, опубликованном в Facebook.

Как уточнили в центре информации УПЦ, неизвестные преступники похитили несколько старинных икон, серебренные крестики и пожертвования, оставленные прихожанами храмов.

В настоящий момент расследованием инцидентов занимается национальная полиция. Задержать кого-то из грабителей по горячим следам пока не удалось.

Напомним, днем ранее еще в одном украинском регионе — Ровенской области — группа сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватила храм УПЦ. Инцидент произошел в селе Иваничи, передает РЕН ТВ.

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