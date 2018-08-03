18+: редактор смешно рассказала про маркировку возраста на книгах

Редактор издательство «БХВ-Петербург» Екатерина Трубей ведёт Инстаграм, в котором частенько советует подписчикам книги для взрослых и детей. А в одном из своих постов она объяснила, что на самом деле обозначает маркировка возраста на изданиях, обозначающаяся цифрами 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+. Получилось настолько юмористично и доходчиво, что хочется цитировать.

Итак, приводим объяснение автора в полном объёме, потому что уверены, что оно будет для вас весьма полезным.

Устала отвечать на комментарии: «У вас на книге указан возраст 0+, а моему 3-летнему сыну книга непонятна». Естественно! Потому что возрастная маркировка на книге не имеет никакого отношения к возрасту читателя, как бы это странно ни звучало. И не мы, издатели, это придумали. Но мы расхлебываем. Объясняю, что означают цифры 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+ согласно федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

0+ значит, что в книге могут встретиться ненатуралистические описания насилия (за исключением сексуального) при условии торжества добра над злом. Лиса выгнала зайчика из избушки. Автор лису осуждает, зайца возвращает.

6+ значит, что, помимо ненатуралистических сцен насилия, может встретиться описание заболеваний человека, несчастных случаев, а также ненасильственная смерть. Лиса выгнала приболевшего зайчика из избушки, на улице был буран, зайчик умер от обморожения. Автор лису осуждает.

12+ значит, что в книге может встретиться описание насилия (за исключением сексуального) без натуралистического показа процесса лишения жизни и при сострадании жертве; есть упоминание наркотических средств, но выражается отрицательное к ним отношение; а также не носящие возбуждающего характера описания половых отношений. Выкурившая сигарету лиса и зайчик занимались сексом. Наутро лиса избила его и выгнала из избушки, на улице был буран, зайчик умер от обморожения. Автор лису осуждает.

16+ значит, что ко всему вышеперечисленному добавляются бранные слова. Выкурившая сигарету лиса и зайчик занимались сексом. Наутро лиса обозвала его дураком, избила и выгнала из избушки. На улице был буран, зайчик умер от обморожения. Автор лису осуждает.

18+ означает следующее: Обкурившиеся лиса и зайчик занимались сексом. Наутро лиса крыла его матом, потом убила, труп расчленила, останки разбросала вокруг дома, их припорошило снегом, был же буран. Автору плевать.

Если вы хотите понять, подходит ли книга вашему ребенку 3 месяцев или 3 лет, ориентируйтесь на аннотацию и здравый смысл.

Как вам нравится такое объяснение? Теперь всё понятно стало?

Если да, то посмотрите, как развлекаются продавцы в книжных магазинах, когда им становится скучно. Очень креативно получается!

Кстати, насчёт самой популярной книги про Гарри Поттера был смешной флешмоб в Сети. И вы тоже можете присоединиться и блеснуть остроумием.

А если хочется увидеть больше брутальных парней, читающих книги, то загляните в блог девушки, которая только за такими снимками и охотится.