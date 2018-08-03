Синоптики предупредили о надвигающихся на Подмосковье грозе и граде

В ближайшие несколько часов резко ухудшатся погодные условия в восточном и юго-восточном районах Московской области. Так, по данным Главного столичного управления МЧС, жителей указанных территорий ожидают обильные ливни, грозы, град и резкое усиление шквалистого ветра, передает ТАСС.

В ближайшие один-два часа с сохранением до 21:00 пятницы местами по юго-востоку, востоку Московской области ожидается гроза, ливневый дождь, местами сильный, в отдельных районах — град, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разгула стихии скорость порывов ветра может достигать 20 метров в секунду.

Напомним, несколькими часами ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о похолодании, ожидающем столицу в первый день лета.