найти ×
   
  • USD +0.33
    65.38
  • EUR +0.42
    72.84
СохранитьСохранено0
×

102696

Синоптики предупредили о надвигающихся на Подмосковье грозе и граде

Small 25de0a1fdb
© visualhunt.com

© visualhunt.com

В ближайшие несколько часов резко ухудшатся погодные условия в восточном и юго-восточном районах Московской области. Так, по данным Главного столичного управления МЧС, жителей указанных территорий ожидают обильные ливни, грозы, град и резкое усиление шквалистого ветра, передает ТАСС.

В ближайшие один-два часа с сохранением до 21:00 пятницы местами по юго-востоку, востоку Московской области ожидается гроза, ливневый дождь, местами сильный, в отдельных районах — град, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разгула стихии скорость порывов ветра может достигать 20 метров в секунду.

Напомним, несколькими часами ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о похолодании, ожидающем столицу в первый день лета.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
21455247читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
454048247читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

14456270читать позжечитаю позже

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы03 августа 2018

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9033663читать позжечитаю позже