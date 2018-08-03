Синоптики предупредили о надвигающихся на Подмосковье грозе и граде
- 31 мая 2019, 17:53
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
В ближайшие несколько часов резко ухудшатся погодные условия в восточном и юго-восточном районах Московской области. Так, по данным Главного столичного управления МЧС, жителей указанных территорий ожидают обильные ливни, грозы, град и резкое усиление шквалистого ветра, передает ТАСС.
В ближайшие один-два часа с сохранением до 21:00 пятницы местами по юго-востоку, востоку Московской области ожидается гроза, ливневый дождь, местами сильный, в отдельных районах — град, — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время разгула стихии скорость порывов ветра может достигать 20 метров в секунду.
Напомним, несколькими часами ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о похолодании, ожидающем столицу в первый день лета.
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