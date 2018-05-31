Тест: Угадайте мультфильм по еде

В мультиках всегда можно увидеть множество разнообразной еды. Герои лакомятся тортом со свечками, запечённым окороком, бутербродами с колбасой, рататуем, сгущёнкой и многими другими вкусняшками. А сможете ли вы угадать название мультфильма, увидев блюдо из него? Давайте попробуем!

Сколько правильных ответов удалось дать? Результатами обязательно поделитесь в комментариях, а самим тестом с друзьями!

