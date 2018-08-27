В МИД РФ анонсировали расширение стоп-листа представителей Евросоюза

Министерство иностранных дел России анонсировало расширение списка представителей стран-членов и институтов Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию РФ. Такие сведения содержатся в распространенном в пятницу, 31 мая, заявлении ведомства.

В последнее время Европейский союз отметился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера. Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников, — говорится в представленном меморандуме.

В дипломатическом ведомстве отметили, что российская сторона неоднократно призывала Европейский союз воздержаться от применения практики односторонних персональных санкций, однако предостережения Москвы так и не были услышаны.

Таким образом, Министерство иностранных дел нашло возможным увеличить число фигурантов российского стоп-листа делегатов ЕС до количества, паритетного предусмотренному аналогичным европейским списком.

Уведомление о решении внешнеполитического ведомства сегодня была направлено в представительство Европейского союза в Москве, передает ТАСС.

Напомним, на минувшей неделе правительство Германии отвергло угрозы санкциями, поступившие от представителей США в адрес крупных немецких компаний, участвующих в строительстве второй нити газопровода «Северный поток».