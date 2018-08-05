Почему в Америке пропали бобры-гиганты

Почти 10 000 лет назад в Северной Америке обитали гигантские бобры — Castoroides ohioensis. Но потом этот вид млекопитающих резко вымер, как и многие другие виды крупных животных.

Гигантские бобры внешне были похожи на современных, однако весили почти 100 килограмм, а рост взрослых особей мог достигать 2 метров. Также от современных мелких бобров С. ohioensis отличало отсутствие лопастеобразных хвостов, и более крупных и изогнутых зубов.

В новом исследовании ученые предложили новую версию, почему гигантские бобры Северной Америки вымерли.

В своем исследовании специалисты изучили окаменелости гигантских бобров, живших в районах Юкона и Огайо между 50 000 и 10 000 лет назад. Удалось провести дополнительные анализы, которые показали, что животные питались вовсе не древесиной, а водяными растениями.

Это указывает на то, что гигантские бобры не были «инженерами экосистемы», как современные: они не строили плотины.

Сравнение Castoroides ohioensis, человека и современного бобра

Рацион питания древних бобров очень зависел от среды обитания, поэтому резкие изменения климата могли привести к голоду, из-за чего большая часть популяции могла погибнуть, — предполагают ученые.

Напомним, что к концу последнего ледникового периода климат резко поменялся, стал теплее и суше, из-за чего болотистые местности, где могли обитать бобры, стали высыхать.

Вероятно, С. ohioensis не смогли успешно адаптироваться к этим изменениям и исчезли. Современные же, небольшие бобры, имея преимущество — умея строить плотины, смогли адаптироваться: острые зубы помогали им изменять окружающую среду, делать ее более подходящей для себя.

