Замдиректора СМП Банка призналась в хищении миллиона клиентских рублей

Заместителя директора СМП Банка, отвечающую за сопровождение крупного бизнеса, заподозрили в хищении свыше миллиона рублей со счетов, принадлежащих одному из клиентов. В настоящий момент топ-менеджер уже признала свою вину, передает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Так, по информации собеседника агентства, с заявлением в полицию обратился глава компании ООО «Экологистик». Предприниматель сообщил, что начиная с марта минувшего года с банковских счетов компании пропало свыше одного миллиона рублей.

При содействии службы безопасности СМП Банка заместитель директора по сопровождению крупного бизнеса была задержана. Она призналась, что украла денежные средства с банковских счетов пострадавшего на общую сумму свыше миллиона рублей, — уточнил собеседник агентства.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Напомним, в ноябре минувшего года двое иностранных граждан обвинили управляющую российского банка БТФ в присвоении крупной суммы денежных средств.