найти ×
   
  • USD +0.33
    65.38
  • EUR +0.42
    72.84
СохранитьСохранено0
×

001096

Замдиректора СМП Банка призналась в хищении миллиона клиентских рублей

Small 25de0a1fdb
© Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

© Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Заместителя директора СМП Банка, отвечающую за сопровождение крупного бизнеса, заподозрили в хищении свыше миллиона рублей со счетов, принадлежащих одному из клиентов. В настоящий момент топ-менеджер уже признала свою вину, передает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Так, по информации собеседника агентства, с заявлением в полицию обратился глава компании ООО «Экологистик». Предприниматель сообщил, что начиная с марта минувшего года с банковских счетов компании пропало свыше одного миллиона рублей.

При содействии службы безопасности СМП Банка заместитель директора по сопровождению крупного бизнеса была задержана. Она призналась, что украла денежные средства с банковских счетов пострадавшего на общую сумму свыше миллиона рублей, — уточнил собеседник агентства.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Напомним, в ноябре минувшего года двое иностранных граждан обвинили управляющую российского банка БТФ в присвоении крупной суммы денежных средств.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
8063451читать позжечитаю позже
Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
7123775читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

502714646читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6293218читать позжечитаю позже