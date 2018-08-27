Появились новые подробности о космической миссии «Венера-Д»

Роскосмос и NASA рассказали, что исследовательский космический зонд «Венера-Д» продолжают готовить и он будет запущен в 2031 году. Сообщается, что на проект выделено около 17 млрд рублей.

Как несложно догадаться, межпланетная станция будет исследовать Венеру. Основной задачей миссии станет изучение сейсмической активности планеты и ее молний.

Помимо самой станции, к Венере отправятся орбитальный блок, спускаемый аппарат и минимум два аэростатных зонда, сообщили в компаниях. «Венера-Д» станет первым венерианским зондом, запущенным Российской Федерацией после распада СССР.

С орбитального блока, который будет работать на орбите Венеры длительное время, спустятся два аэростатных зонда. Один из них будет находиться на высоте 55—60 км от поверхности планеты, второй — под облаками, на высоте 45—50 км.

Но проработают зонды недолго — всего восемь дней. Спускаемый аппарат также задержится на поверхности Венеры всего несколько суток. За это время аппарат должен успеть не только провести все необходимые исследования, но и отправить результаты на Землю.

Руководители проекта пояснили, что сразу после посадки зонда произойдет развертывание малых станций, которые возьмут пробы грунта и приступят к его анализу. Через 45 минут после посадки «Венера-Д» начнет передавать на Землю научные данные.

Такие сжатые сроки установлены из-за высокой температуры на Венере, которая, скорее всего, приведет к перегреву радиосистемы. Аппарат должен успеть отправить на Землю 340 Мб данных.

Напомним, что средняя температура на Венере составляет около 463 °C.

Директор Института космических исследований Олег Кораблев пояснил, что проект по исследованию Венеры полностью готов к началу опытно-конструкторских работ.