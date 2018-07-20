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Водитель избежал штрафа благодаря голубю

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  • 30 мая 2019, 23:37
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Автомобилист из немецкого города Фирзен был пойман на дорожную камеру наблюдения во время превышения скорости. Однако ему удалось избежать штрафа в 100 евро благодаря голубю, пролетавшему мимо. Водитель Renault Twingo проехал со скоростью 54 км/ч по дороге, где разрешается разгонятся только до 30 км/ч. Нарушитель и его машина были зафиксированы на фото, однако доказать вину автовладельца не удалось. Дело в том, что, согласно местным законам, штраф нельзя выписать, если невозможно достоверно определить, кто был за рулём. А лицо шофёра в тот момент закрыла птица.

В полиции посмеялись над таким удачным для водителя совпадением и заявили, что по фото выходит, что на самом деле правила нарушил голубь, который спас мужчину от штрафа аккурат в День Святой Троицы.

Будем считать, что это знак свыше. Нам, чтобы мы проявили милосердие. И нарушителю, чтобы исправился. Наверное, это был святой голубь! — пошутил представитель полиции Фирзена в разговоре с изданием TheSun.

А в вашей жизни были случаи, когда вам повезло избежать штрафа? Расскажите нам в комментариях!

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