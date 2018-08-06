найти ×
   
  • USD
    65.06
  • EUR
    72.42
СохранитьСохранено0
×

002912

Опрос выявил нелюбовь россиян к Москве и москвичам

Small f1a6d446e0
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

По результатам опроса, проведенного в крупных городах России маркетинговым агентством Zoom Market, выяснилось, что лидерами по антипатии к Москве и москвичам оказались жители Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани.

В первую десятку также вошли жители Воронежа, Челябинска, Волгограда, Самары, Ростова-на-Дону, Перми и Омска.

Как показало исследование, главной причиной антипатии к москвичам является их финансовая обеспеченность. По мнению 56% опрошенных, «все деньги страны в Москве».

Кроме того, 24% респондентов отметили высокомерие столичных жителей, 12% - их лень, а 8% - нелюбовь к жителям других регионов.

При этом свое желание переехать в Москву на ПМЖ выразили не менее 67% опрошенных. Они объяснили это широкими возможностями, которые предоставляет жизнь в столице, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что владельцы сдаваемых в аренду московских квартир стали крайне жестко относиться к потенциальным съемщикам, отказываясь торговаться.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
11032709читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
502714442читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале

Сейчас верному животному ищут хозяев.

37038584читать позжечитаю позже

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды06 августа 2018

Правда посмертно.

25231391читать позжечитаю позже