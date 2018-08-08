Россия отказалась продать С-400 Ирану

Россия отклонила просьбу Ирана о продаже зенитных ракетных комплексов С-400, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В частноти, источники агентства утверждают, российское руководство отказалась продать Тегерану комплексы С-400, опасаясь, что это может привести к росту напряженности в Ближневосточном регионе, передает ФАН.

В публикации Bloomberg отмечается, что США послали сигнал Ирану, направив ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln в регион.

Напомним, С-400 «Триумф» — это зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, предназначенный для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Каждый комплекс может задействовать четыре разных типа ракет и поэтому один С-400 может стать полноценной эшелонированной системой ПВО.

В прошлом году Россия заключила контракт на поставку С-400 военным Индии и Турции. В обоих случаях США пригрозили санкциями за покупку оружия в России, однако ни в Анкаре, ни в Нью-Дели своего решения не поменяли.



Ранее возможности российских зенитных ракетных систем С-400 высоко оценило американское издание National Interest.