Матери погибшей от горячего чая девочки ограничили свободу
- 30 мая 2019, 18:28
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Суд в Ростовской области признал 20-летнюю жительницу Советского района виновной в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему ребенку.
Следствие и суд установили, что в ноябре 2018 года женщина не уделила должного внимания безопасности своей дочери, в результате чего девочка опрокинула на себя кружку с горячим чаем.
Несмотря на полученные ребенком термические ожоги 45% тела, ростовчанка не обратилась за медицинской помощью и в течении пяти дней занималась самолечением в домашних условиях. В итоге это привело к смерти девочки.
В отношении матери ребенка было возбуждено уголовное дело.
«Приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев и запрета покидать место жительства после 20 часов», — сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
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