Матери погибшей от горячего чая девочки ограничили свободу

Суд в Ростовской области признал 20-летнюю жительницу Советского района виновной в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему ребенку.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2018 года женщина не уделила должного внимания безопасности своей дочери, в результате чего девочка опрокинула на себя кружку с горячим чаем.

Несмотря на полученные ребенком термические ожоги 45% тела, ростовчанка не обратилась за медицинской помощью и в течении пяти дней занималась самолечением в домашних условиях. В итоге это привело к смерти девочки.

В отношении матери ребенка было возбуждено уголовное дело.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев и запрета покидать место жительства после 20 часов», — сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.