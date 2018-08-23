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Матери погибшей от горячего чая девочки ограничили свободу

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© pixabay.com

© pixabay.com

Суд в Ростовской области признал 20-летнюю жительницу Советского района виновной в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему ребенку.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2018 года женщина не уделила должного внимания безопасности своей дочери, в результате чего девочка опрокинула на себя кружку с горячим чаем.

Несмотря на полученные ребенком термические ожоги 45% тела, ростовчанка не обратилась за медицинской помощью и в течении пяти дней занималась самолечением в домашних условиях. В итоге это привело к смерти девочки.

В отношении матери ребенка было возбуждено уголовное дело.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев и запрета покидать место жительства после 20 часов», — сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

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Комментарии (1)

  • Small 866b1f272e
    Александр Багаевсегодня, 18:41

    В России властям надо отходить от принципа десять "негров" заменяют один трактор, и максимально автоматизировать производства, а также давать достойную (именно достойную а не нищенскую) зарплату...

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