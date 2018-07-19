На героев «Игры престолов» нарисовали комичные шаржи

1. Дейенерис Таргариен и Кхал Дрого (верхнее фото)

«Игра престолов» завершилась, а шутки о ней — нет. Творческие люди продолжают рисовать иллюстрации, комиксы и шаржи героев этого легендарного сериала. Так, художник из Перми Роман, публикующийся в Instagram под именем romulyaka, создал карикатуры на персонажей, а некоторые сопроводил забавными диалогами.

2. Арья Старк

3. Тирион Ланнистер, Санса Старк и Александр Васильев

4. Гора, Серсея Ланнистер и Джейме Ланнистер

5. Кхал Дрого, Дейенерис Таргариен и дракон Дрого

6. Тормунд Великанья Смерть и Бриенна Тарт

7. Тайвин Ланнистер, Шая и Тирион Ланнистер

8. Джон Сноу

9. Серсея Ланнистер

10. Тирион Ланнистер

11. Эурон Грейджой

12. Маргери Тирелл

13. Сандор Пёс Клиган

14. Бриенна Тарт

15. Тормунд Великанья Смерть

16. Король Ночи

Бонус: Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен, — девушка, у которой брови живут своей жизнью

Ранее «Ридус» писал, как героям «Игры престолов» поменяли пол и некоторые от этого даже выиграли. Джон Сноу очень милой девушкой получился.

Другие фантазёры сделали персонажей фэнтезийной саги участниками первых Олимпийских игр, прошедших в Вестеросе. Даже Король Ночи поучаствовал!

А один русский художник решил превратить «Игру престолов» в «Игру мультфильмов». Так, Тирион Ланнистер стал Карлсоном, Джон Сноу — Пятачком, а Дейенерис превратилась в Чебурашку.

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