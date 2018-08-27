На Марсе нашли крупные залежи глины

Специалисты NASA рассказали, что марсоход Curiosity обнаружил на склонах горы Шарп в кратере Гейл огромные отложения марсианской глины, сформировавшиеся на дне древнего водоема. Дополнительные исследования этого места помогут специалистам узнать причину высыхания Марса.

Руководители миссии пояснили, что этот кратер был выбран неслучайно и ученые предполагали, что там могут быть залежи глины. Ранее марсоход уже находил места с глиной, но таких больших отложений астрономы не ожидали увидеть.

Мы предполагаем, что кратер Гейл, где сегодня находится марсоход, представляет собой гигантское пересохшее озеро, отложения со дна которого покрывают кратер и его центральную часть — гору Шарп, — считают специалисты.

Это может указывать и на другие залежи осадочных пород из класса филлосиликатов. Сообщается, что зонд MRO обнаружил в этой местности следы присутствия больших запасов глины еще до того, как четвертый ровер осуществил посадку на поверхность Марса.

Чтобы подтвердить информацию, которую увидел зонд, марсоход задержался в этом уголке кратера Гейл почти на полтора месяца. За это время он сделал три отверстия, взял оттуда образцы грунта и смог проанализировать их с помощью лаборатории SAM, российского нейтронного спектрометра DAN, лазерной «пушки» CheMin и ряда других инструментов.

Как и предполагали ученые, в недрах Глен-Торридон действительно скрывались большие запасы глины. Дополнительные анализы грунта показали, что в образцах нет следов соединения железа, зато недалеко от залежей глины марсоход нашел крупные запасы солей калия, происхождение которых пока остается загадкой.

Напомним, что Curiosity прибыл на Марс в 2012 году и за это время добыл много информации для ученых. Недавно ему починили бур, сломанный в 2016 году, и марсоход смог пробурить камни на хребте Веры Рубин.

Летом 2018 года на Красной планете разыгралась пылевая буря, из-за чего работа марсохода приостановилась, но очень быстро ровер вернулся к задачам миссии.