Тест: Собаку какой породы вам стоит завести?

Итак, вы подумываете завести собаку. В мире насчитывается около 400 пород этих верных животных, которые живут рядом с людьми уже больше 10 тысяч лет, и все они отличаются размером, окрасом и характером. Кого вы выберете — большого самоеда, разноглазого хаски, умную овчарку, мохнатого ньюфаундленда, быструю гончую, красавца лабрадора, милого шпица, элегантную таксу, декоративную чихуа-хуа? Какой пёс подойдёт вашей семье по темпераменту? Ответ поможет узнать тест. Поехали!

Итак, какая порода подходит вам лучше всего? Поделитесь результатом в комментариях, а тестом — с друзьями, мечтающими о собаке.