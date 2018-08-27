найти ×
   
  • USD +0.15
    65.06
  • EUR +0.01
    72.42
СохранитьСохранено0
×

-101587

Тест: Собаку какой породы вам стоит завести?

Small dd3dc5f883
  • 30 мая 2019, 16:24
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
@saratogadogwalkers

@saratogadogwalkers

Итак, вы подумываете завести собаку. В мире насчитывается около 400 пород этих верных животных, которые живут рядом с людьми уже больше 10 тысяч лет, и все они отличаются размером, окрасом и характером. Кого вы выберете — большого самоеда, разноглазого хаски, умную овчарку, мохнатого ньюфаундленда, быструю гончую, красавца лабрадора, милого шпица, элегантную таксу, декоративную чихуа-хуа? Какой пёс подойдёт вашей семье по темпераменту? Ответ поможет узнать тест. Поехали!

Итак, какая порода подходит вам лучше всего? Поделитесь результатом в комментариях, а тестом — с друзьями, мечтающими о собаке.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
37038584читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
3047264читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

806969читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

11550684читать позжечитаю позже