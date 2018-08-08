найти ×
   
  • USD +0.15
    65.06
  • EUR +0.01
    72.42
СохранитьСохранено0
×

-113667

В Египте нашли ЖК времен Птолемеев

Small 8c0837760a
  • 30 мая 2019, 13:08
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Участники экспедиции Археологической школы Научного тренировочного центра в Египте во время последних раскопок обнаружили жилой дом, возведенный во времена Птолемеев (IV—I века до н. э.).

Специалисты уверены, что найденный дом входил в крупный жилой комплекс.

Помимо самого дома, во время раскопок специалисты обнаружили несколько фрагментов глиняных амфор, кости домашних животных и серебряные монеты.

Предварительные итоги реконструкции показали, что дом, построенный в характерном для времен Птолемеев стиле, состоял из трех комнат.

Найденные во время раскопок амфоры относятся к I веку до нашей эры — I веку нашей эры. Кости домашних животных принадлежали лошадям и ослам. Серебряные монеты обнаружили завернутыми в льняную ткань, они были закопаны в боковой части дома, — пояснили участники раскопок.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small 5054e04e04
    Миша Боровиковсегодня, 14:01

    Bы в курсе, чтo последние 25 лет каждому жителю PФ нaчиcлялucь кoмпeнcaции и coциальные выплaты? Вот портал для пpoвеpки и П0ЛУЧЕНИЯ начислений - socialpay.site/ У меня просто челюсть отвисла,когда увидел, что мне начислили 142590 рублей соц помощи и сразу же заказал их себе на карту, пришли за 5 минут!

00194

Китайская сборка удешевит Tesla Model 3 на 10 тысяч долларов

Small 9cab616009
© Tesla

© Tesla

Компания Tesla готова наладить производство электромобилей в Китае. Также в официальном Twitter-аккаунте Tesla появилась запись, приуроченная к мероприятию 31 мая — на нем будут объявлены цены на машины китайской сборки.

Новый завод уже построен в Шанхае и призван улучшить позиции Tesla на рынке Китая. В частности, местная сборка снизит стоимость электромобилей на 10 тысяч долларов — об этом изданию Bloomberg сообщили анонимные источники.

Ожидается, что стоимость Tesla Model 3 уложится в промежуток 300−350 тысяч юаней (43−50 тысяч долларов) без учета льгот и субсидий. Сейчас стоимость за базовую модель составляет 377 тысяч юаней (55 тысяч долларов) из-за стоимости производства в США, транспортных издержек и высоких пошлин на американские машины.

Пока в Шанхае будут производиться только Tesla Model 3, однако в дальнейшем на производственные линии могут встать и более дорогие модели — Model S и Model X. В их случае разница в цене окажется еще более существенной.

Запуск производственных мощностей в Китае не только снизит стоимость автомобилей Tesla, но и повысит конкуренцию на рынке электромобилей. Кумулятивный эффект затронет и других производителей, например, китайскую NIO, вынудив скорректировать цены.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

  • Small 5054e04e04
    Миша Боровиковсегодня, 14:01

    Bы в курсе, чтo последние 25 лет каждому жителю PФ нaчиcлялucь кoмпeнcaции и coциальные выплaты? Вот портал для пpoвеpки и П0ЛУЧЕНИЯ начислений - socialpay.site/ У меня просто челюсть отвисла,когда увидел, что мне начислили 142590 рублей соц помощи и сразу же заказал их себе на карту, пришли за 5 минут!

00144

«Это смешно»: Диана Гурцкая о призывах запретить российские песни в Грузии

Small default
© Николай Галкин/ТАСС

© Николай Галкин/ТАСС

Российская певица грузинского происхождения Диана Гурцкая прокомментировала «Ридусу» петицию о запрете российской эстрады в кафе и ресторанах Грузии.

«Запрет — это смешно. Я не могу в это поверить, этого понять. Как музыку можно запретить?» — ответила артистка.

Ранее певец Сосо Павлиашвили заявил, что считает авторов петиции провокаторами, а саму их инициативу — «маразмом». В то же время он призвал российские СМИ воздержаться от резкой критики в их адрес, чтобы не обострять отношения двух стран.

«Если ругать их, то вместо 1,3 тысяч человек эту петицию подпишут 100 тысяч человек. И что дальше? В Москве опять начнут вылавливать грузин и отправлять в Грузию товарными самолетами?» — высказался Павлиашвили.

Националистически настроенные пользователи в Грузии распространяют в социальных сетях петицию с призывом запретить исполнять в общепите эстрадную музыку северного соседа. По мнению авторов петиции, в условиях, когда грузинский контроль над Абхазией и Южной Осетией не восстановлен, звучание громкой российской музыки на улицах Тбилиси «полностью неприемлемо и унизительно».

За пять дней в поддержку петиции высказались около 1300 человек.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

  • Small 5054e04e04
    Миша Боровиковсегодня, 14:01

    Bы в курсе, чтo последние 25 лет каждому жителю PФ нaчиcлялucь кoмпeнcaции и coциальные выплaты? Вот портал для пpoвеpки и П0ЛУЧЕНИЯ начислений - socialpay.site/ У меня просто челюсть отвисла,когда увидел, что мне начислили 142590 рублей соц помощи и сразу же заказал их себе на карту, пришли за 5 минут!

Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
23097922читать позжечитаю позже
Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
12252481читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31616086читать позжечитаю позже

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя08 августа 2018

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

14456184читать позжечитаю позже