В Египте нашли ЖК времен Птолемеев

Компания Tesla готова наладить производство электромобилей в Китае. Также в официальном Twitter-аккаунте Tesla появилась запись, приуроченная к мероприятию 31 мая — на нем будут объявлены цены на машины китайской сборки.



Новый завод уже построен в Шанхае и призван улучшить позиции Tesla на рынке Китая. В частности, местная сборка снизит стоимость электромобилей на 10 тысяч долларов — об этом изданию Bloomberg сообщили анонимные источники.

Ожидается, что стоимость Tesla Model 3 уложится в промежуток 300−350 тысяч юаней (43−50 тысяч долларов) без учета льгот и субсидий. Сейчас стоимость за базовую модель составляет 377 тысяч юаней (55 тысяч долларов) из-за стоимости производства в США, транспортных издержек и высоких пошлин на американские машины.

Пока в Шанхае будут производиться только Tesla Model 3, однако в дальнейшем на производственные линии могут встать и более дорогие модели — Model S и Model X. В их случае разница в цене окажется еще более существенной.

Запуск производственных мощностей в Китае не только снизит стоимость автомобилей Tesla, но и повысит конкуренцию на рынке электромобилей. Кумулятивный эффект затронет и других производителей, например, китайскую NIO, вынудив скорректировать цены.