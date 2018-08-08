В Египте нашли ЖК времен Птолемеев
- 30 мая 2019, 13:08
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Участники экспедиции Археологической школы Научного тренировочного центра в Египте во время последних раскопок обнаружили жилой дом, возведенный во времена Птолемеев (IV—I века до н. э.).
Специалисты уверены, что найденный дом входил в крупный жилой комплекс.
Помимо самого дома, во время раскопок специалисты обнаружили несколько фрагментов глиняных амфор, кости домашних животных и серебряные монеты.
Предварительные итоги реконструкции показали, что дом, построенный в характерном для времен Птолемеев стиле, состоял из трех комнат.
Найденные во время раскопок амфоры относятся к I веку до нашей эры — I веку нашей эры. Кости домашних животных принадлежали лошадям и ослам. Серебряные монеты обнаружили завернутыми в льняную ткань, они были закопаны в боковой части дома, — пояснили участники раскопок.
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