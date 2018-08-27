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На Луну отправится 3D-принтер

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  • 30 мая 2019, 12:04
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NASA

© NASA

Во время следующей лунной миссии на наш спутник отправится 3D-принтер Moonrise, который сможет напечатать строительные блоки из лунного реголита. Такое решение в несколько раз удешевит миссию, говорят инженеры.

Необходимость в таком 3D-принтере появилась из-за того, что многие космические компании в ближайшем будущем планируют строительство лунной базы, но дело в том, что на Луне нет строительных материалов.

Конечно, их можно доставить с Земли, но это обойдется компаниям в 782 000 долларов за килограмм груза.

Сейчас появилась первая информация о космическом принтере. Весит Moonrise около 3 килограммов, и основной вес устройству добавляет прочный корпус, который позволит принтеру без ущерба прилуниться.

На изготовление тестовой модели у инженеров ушло около девяти месяцев, а его лазер и оптическая система изготавливались чуть больше года.

3D-принтер все еще находится на экспериментальной стадии, но создатели планируют отправить его на Луну уже в 2021 году. Он будет установлен на луноход PTScientists, для запуска которого будет использована ракета-носитель «Ариан-64».

Сейчас специалисты заняты тестированием и настройкой лазера, чтобы тот мог корректно работать в лунных условиях. Чуть позже специалисты будут тестировать аппарат в условиях ослабленной гравитации. В ходе испытаний 3D-принтер попытается расплавить лунный реголит и создать «кирпичи» разной формы.

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Китайская сборка удешевит Tesla Model 3 на 10 тысяч долларов

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© Tesla

© Tesla

Компания Tesla готова наладить производство электромобилей в Китае. Также в официальном Twitter-аккаунте Tesla появилась запись, приуроченная к мероприятию 31 мая — на нем будут объявлены цены на машины китайской сборки.

Новый завод уже построен в Шанхае и призван улучшить позиции Tesla на рынке Китая. В частности, местная сборка снизит стоимость электромобилей на 10 тысяч долларов — об этом изданию Bloomberg сообщили анонимные источники.

Ожидается, что стоимость Tesla Model 3 уложится в промежуток 300−350 тысяч юаней (43−50 тысяч долларов) без учета льгот и субсидий. Сейчас стоимость за базовую модель составляет 377 тысяч юаней (55 тысяч долларов) из-за стоимости производства в США, транспортных издержек и высоких пошлин на американские машины.

Пока в Шанхае будут производиться только Tesla Model 3, однако в дальнейшем на производственные линии могут встать и более дорогие модели — Model S и Model X. В их случае разница в цене окажется еще более существенной.

Запуск производственных мощностей в Китае не только снизит стоимость автомобилей Tesla, но и повысит конкуренцию на рынке электромобилей. Кумулятивный эффект затронет и других производителей, например, китайскую NIO, вынудив скорректировать цены.

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«Это смешно»: Диана Гурцкая о призывах запретить российские песни в Грузии

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© Николай Галкин/ТАСС

© Николай Галкин/ТАСС

Российская певица грузинского происхождения Диана Гурцкая прокомментировала «Ридусу» петицию о запрете российской эстрады в кафе и ресторанах Грузии.

«Запрет — это смешно. Я не могу в это поверить, этого понять. Как музыку можно запретить?» — ответила артистка.

Ранее певец Сосо Павлиашвили заявил, что считает авторов петиции провокаторами, а саму их инициативу — «маразмом». В то же время он призвал российские СМИ воздержаться от резкой критики в их адрес, чтобы не обострять отношения двух стран.

«Если ругать их, то вместо 1,3 тысяч человек эту петицию подпишут 100 тысяч человек. И что дальше? В Москве опять начнут вылавливать грузин и отправлять в Грузию товарными самолетами?» — высказался Павлиашвили.

Националистически настроенные пользователи в Грузии распространяют в социальных сетях петицию с призывом запретить исполнять в общепите эстрадную музыку северного соседа. По мнению авторов петиции, в условиях, когда грузинский контроль над Абхазией и Южной Осетией не восстановлен, звучание громкой российской музыки на улицах Тбилиси «полностью неприемлемо и унизительно».

За пять дней в поддержку петиции высказались около 1300 человек.

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