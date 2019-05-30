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Интернет ищет изображение Джоконды в карточной колоде

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  • 29 мая 2019, 23:37
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Специалисты советуют время от времени отвлекаться от работы и ежедневной рутины и давать мозгу расслабиться и поразмышлять в новом направлении. Потренируйте своё зрение, попробовав отыскать на этой картинке лицо Мона Лизы среди колоды карточных карт. Представители компании, создавшей головоломку, утверждают, что мало кто может отыскать нужный объект быстрее, чем за 30 секунд. Но вы попробуйте, мы в вас верим! Поехали!

Удалось отыскать Джоконду? За сколько секунд?

Ранее «Ридус» предлагал вам отыскать книгу среди гаджетов, найти одну фишку казино среди хеллоуиновских тыкв, заметить волшебную палочку среди леденцов, увидеть 1 балетную пачку среди 300 арбузных ломтиков и обнаружить карандаш среди сотен книг. Попробуйте!

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