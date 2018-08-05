Сотрудник охраны случайно выстрелил в самолете премьера Чехии

На борту самолета, на котором премьер-министр Чехии Андрей Бабиш возвращался в Прагу после визита в Брюссель, сотрудник его личной охраны выстрелил из пистолета.

По данным радиостанции Czech Radio, выстрел был произведен случайно, когда воздушное судно еще находилось в аэропорту.

В настоящее время расследованием инцидента занимается отдел контроля службы охраны.

Тем временем портал iDnes решил напомнить о правилах провоза оружия сотрудниками охраны. Оказывается, они обязаны сдавать оружие командиру экипажа перед взлетом, а также должны убедиться в том, что в оружии нет патронов. Для этого необходимо произвести холостой выстрел.

Ранее Щербинский суд Москвы удовлетворил иск к авиакомпании «Победа» о провозе зарегистрированного оружия. Иск был подан замглавой Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте.