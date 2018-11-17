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Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле

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© pixabay.com

© pixabay.com

В хостеле подмосковного города Котельники женщина оставила двух малолетних детей и скрылась в неизвестном направлении.

Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяна Петрова, неизвестная девушка с двумя малолетними детьми — мальчиком и девочкой — обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места.

В ответ на просьбу администратора показать паспорт женщина сказала, что забыла его в машине, после чего вышла из здания и больше не возвращалась, приводит агентство слова Петровой.

В итоге детей, которым на вид около года, передали в местную больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность женщины и ведут ее розыск.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что женщина в медицинской маске привела ребенка в поликлинику № 15 на Бутырской улице в Москве, а затем скрылась. Когда ее задержали, 21-летняя женщина объяснила свой поступок тем, что она не справляется со своими обязанностями по воспитанию ребенка.

В результате брошенную девочку передали ее бабушке.

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