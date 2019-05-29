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Из суда в Казани сбежал подсудимый

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© youtube.com

© youtube.com

Сразу после вынесения приговора из здания суда в Казани скрылся подсудимый.

В настоящее время его разыскивает полиция, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По данным «Бизнес Online», 48-летний Ирек Зиганшин был признан виновным в мошенничестве и приговорен к десяти месяцам колонии.

Через минуту после оглашения приговора он просто вышел из зала заседаний и бесследно исчез.

Как сообщили изданию в пресс-службе УФССП по Республике Татарстан, судебные приставы для обеспечения безопасности данного судебного заседания судьей не привлекались.

В сентябре 2017 года обвиняемый совершил побег из Нагатинского суда в Москве.

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