Из суда в Казани сбежал подсудимый

Сразу после вынесения приговора из здания суда в Казани скрылся подсудимый.

В настоящее время его разыскивает полиция, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По данным «Бизнес Online», 48-летний Ирек Зиганшин был признан виновным в мошенничестве и приговорен к десяти месяцам колонии.

Через минуту после оглашения приговора он просто вышел из зала заседаний и бесследно исчез.

Как сообщили изданию в пресс-службе УФССП по Республике Татарстан, судебные приставы для обеспечения безопасности данного судебного заседания судьей не привлекались.

В сентябре 2017 года обвиняемый совершил побег из Нагатинского суда в Москве.