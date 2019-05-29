Прохожий прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти тонущего оленёнка

27-летний житель Британии Марк Хидон (Marc Headon) возвращался с работы, когда увидел, что в канале у дороги тонет оленёнок. Мужчина остановил машину, молниеносно скинул с себя одежду и бросился в ледяную воду. Доплыв до зверя, он обхватил его за шею и добрался вместе с ним до берега. Видео героического поступка снял на камеру его друг.

Безумие. Только что проезжали мимо канала в Саксилби и заметили, как из воды торчат чьи-то уши. Выйдя из машины, мы увидели, что это маленький оленёнок, изо всех сил пытающийся удержать голову на поверхности и не утонуть. Должно быть, он провёл в воде несколько часов. Марк прыгнул прямо в реку и спас его ❤️ — написал друг героя Джейми Тойн (Jamie Toyne) на своей страничке в Facebook.

Сам Марк рассказал журналистам Ladbible, что не справился бы без помощи друга, который помог выбраться из воды им обоим:

Я ехал за дочкой, когда мы с Джейми увидели что-то в канале. Мы любим рыбачить, поэтому сначала я решил, что в воде какая-то рыба, но мы быстро поняли, что это оленёнок, который тонет, и ему очень тяжело держаться на поверхности. Поэтому я не раздумывая прыгнул в реку и вытащил его. А Джейми помог выбраться нам обоим.

Джейми помог выбраться сначала оленёнку, а потом и мне. Я отнёс малыша к дороге, мы завернули его в плед и пытались отогреть, при этом успокаивая его, ведь дело было возле оживлённой трассы, — рассказал Марк.

После спасения парни какое-то время пытались отогреть замёрзшего и напуганного зверя. В конце концов они завернули его во все пледы, какие нашли в машине, и отвезли в ближайший дом друзей.

Мы отвезли оленёнка к другу, который живёт недалеко. Оттуда мы вызвали службу охраны дикой природы. А пока накормили и напоили животное и стали ждать. Ребята приехали через час и сказали, что мы спасли маленькому зверю жизнь, — вспоминает Марк.

История героического спасения оленёнка стала очень популярной в соцсетях. За пару дней публикация в Facebook собрала 17 тысяч лайков и свыше десяти тысяч репостов, а видео посмотрели более 860 тысяч раз. Интернет-пользователи оставили пять тысяч комментариев, в которых восхищаются самоотверженностью Марка и называют парней настоящими героями.

Не все герои носят плащи 👌👌

Этот парень — мой герой! Великолепная работа!

Именно таких людей называют настоящими мужчинами.

Я люблю вас обоих за то, что вы сделали! Спасибо, вы — легенды!

Пусть ваша доброта вернётся вам десятикратно!

Какой смелый поступок! Далеко не каждый решился бы на такое.

Марк — настоящий чемпион!

Я вас не знаю, но бесконечно уважаю за то, что вы сделали!

Марк вскоре опубликовал своё фото с оленёнком на страничке в Instagram, где тоже собрал сотни восхищённых комментариев.

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