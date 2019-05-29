Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки

Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.

Снимок был получен во время последней попытки снижения, закончившейся сбоем аппарата. Напомним, что «Хаябуса-2» начал сближение с астероидом Рюгу для повторной бомбардировки и забора грунта, но что-то пошло не так, и аппарат снова начал набирать высоту.

Несмотря на неудачу, зонд сделал пару снимков поверхности астероида, что помогло ученым определить пригодность кратера для проведения операции забора грунта.

Напомним, что 14—16 мая 2019 года в рамках операции PPTD-TM1 станция «Хаябуса-2» должна была сбросить в область S01 на поверхности Рюгу второй светоотражающий маркер-целеуказатель. Этот указатель планировали использовать для дальнейшего ориентирования на местности.

Когда аппарат находился на высоте 50 метров, его бортовой компьютер дал сбой и заставил зонд снова подниматься. Но камеры успели сделать качественные снимки окрестностей рукотворного кратера, на которых отлично виден рельеф местности.

Снимки шли до нас почти две недели, и только сейчас мы смогли оценить кратер. Мы уверены, что он подходит для проведения операции по забору грунта, поэтому аппарат снова сблизится с астероидом для повторного сброса маркера, — уточнили руководители миссии.

Вторая попытка сблизиться с астероидом состоится в период с 28 по 30 мая 2019 года и будет аналогична предыдущей попытке. Напомним, что, когда станция окажется на высоте 10 метров над регионом C01, она сбросит туда маркер, а к 31 мая вернется на рабочую 20-километровую орбиту.

Дата забора грунта с астероида еще неизвестна.