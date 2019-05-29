В Совфеде назвали глупостью идею Киева «обобществить» Керченский пролив

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал намерение украинских властей присвоить Керченскому проливу международный статус.

«Дело в том, что Азовское море — это внутреннее море России и Украины, поэтому ни о каком „международном статусе“ не может идти и речи. Точно так же Киев может предложить присвоить международный статус Босфору и проливу Дарданеллы <...> или Суэцкому каналу», — цитирует Джабарова ФАН.

«Поэтому предложение Киева — это полная глупость. Мы никогда на это не пойдем и не допустим даже постановку подобного вопроса», — заключил Владимир Джабаров.

Напомним, накануне замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о планах Киева последовательно добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса для того, чтобы обезопасить проход по нему украинских кораблей.

В апреле 2019 года постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о намерении стран — членов альянса гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив, пригрозив России специальным «пакетом мер».

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) принял постановление, согласно которому Россия должна освободить 24 украинских моряка, задержанных в районе Керченского пролива. Президент Украины Владимир Зеленский поставил их освобождение условием начала переговорного процесса по Донбассу. В ответ в МИД РФ заявили, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража.