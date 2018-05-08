С москвича взыскали причиненный ущерб за повреждение эвакуатора
- 28 мая 2019, 22:12
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Суд принял постановление о взыскании материального ущерба с жителя Москвы, который обрезал стропы эвакуатора, чтобы освободить свой автомобиль.
Как сообщает РЕН ТВ, москвич припарковал машину в неположенном месте в районе Люблино.
За нарушение правил дорожного движения его автомобиль решили эвакуировать, однако водитель потребовал прекратить погрузку, при этом отказавшись предъявлять документы и оплачивать штраф.
Затем владелец авто достал нож и разрезал стропы эвакуатора. Освободив таким способом свою машину, он на ней скрылся.
Решением суда нарушителя обязали выплатить материальный ущерб Московскому паркингу, а также оплатить штраф за остановку в неположенном месте, отмечает телеканал.
Ранее в Сети было опубликовано видео, в котором водитель угоняет собственный автомобиль с эвакуатора.
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