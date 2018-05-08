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С москвича взыскали причиненный ущерб за повреждение эвакуатора

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Суд принял постановление о взыскании материального ущерба с жителя Москвы, который обрезал стропы эвакуатора, чтобы освободить свой автомобиль.

Как сообщает РЕН ТВ, москвич припарковал машину в неположенном месте в районе Люблино.

За нарушение правил дорожного движения его автомобиль решили эвакуировать, однако водитель потребовал прекратить погрузку, при этом отказавшись предъявлять документы и оплачивать штраф.

Затем владелец авто достал нож и разрезал стропы эвакуатора. Освободив таким способом свою машину, он на ней скрылся.

Решением суда нарушителя обязали выплатить материальный ущерб Московскому паркингу, а также оплатить штраф за остановку в неположенном месте, отмечает телеканал.

Ранее в Сети было опубликовано видео, в котором водитель угоняет собственный автомобиль с эвакуатора.

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