СМИ раскрыли личность девушки из видео с бывшим вице-канцлером Австрии

Девушкой из видео с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе оказалась студентка из Боснии и Герцеговины, сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, частный детектив из Вены специально нанял для съемки русскоговорящую студентку боснийского аграрного университета, которая соответствовала вкусам Штрахе.

Как пишет газета, для их встречи была арендована вилла на Ибице, которую ранее уже использовали для тайных операций.

Отмечается, что девушке платили 7 тысяч евро в сутки (около 506 тысяч рублей), а вся операция обошлась ее организаторам в 400 тысяч евро (около 29 миллионов рублей). В настоящее время их разыскивает полиция, которой удалось получить доступ к видеозаписи только после ее публикации в СМИ.

Авторы статьи также утверждают, что запечатленный на видео компромат предлагался некоторым политикам за 1,5 миллиона евро (108 миллионов рублей), но приобрела ее за 600 тысяч евро (43 миллиона рублей) немецкая компания, которая затем передала видеозапись изданию Der Spiegel.

В итоге СМИ стали называть фигурировавшую на видео женщину россиянкой Аленой Макаровой, которая якобы обсуждала со Штрахе возможность приобретения австрийской газеты Kronen Zeitung в обмен на оказание финансовой помощи для его партии на парламентских выборах.

После публикации видеозаписи Штрахе признался, что действительно встречался с этой женщиной во время «приватного ужина», когда он был в отпуске, что она является гражданкой Латвии, а сам он был пьян.



В итоге Штрахе был вынужден уйти в отставку, потянув за собой весь кабмин во главе с Себастьяном Курцем. Истинной причиной давления на Австрийскую партию свободы называют ее позицию по поводу антироссийских санкций.

Вскоре после скандала ушло в отставку и правительство Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

