найти ×
   
  • USD +0.08
    64.54
  • EUR -0.02
    72.17
СохранитьСохранено0
×

00141

В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти своего знакомого

Small f1a6d446e0
© visualhunt.com

© visualhunt.com

Три жительницы Ростова-на-Дону подозреваются в избиении до смерти своего знакомого, сообщил РИА Новости представитель регионального СУ СК РФ.

Следствием установлено, что женщины 1984, 1986 и 1987 годов рождения из личных неприязненных отношений избили 25 мая знакомого 41-летнего мужчину.

В результате он был доставлен в больницу, где и скончался.

«В настоящее время все подозреваемые задержаны и допрошены следствием об обстоятельствах преступления», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
24097677читать позжечитаю позже
Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
8063371читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-6240467читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

171438404читать позжечитаю позже