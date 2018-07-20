В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти своего знакомого

Три жительницы Ростова-на-Дону подозреваются в избиении до смерти своего знакомого, сообщил РИА Новости представитель регионального СУ СК РФ.

Следствием установлено, что женщины 1984, 1986 и 1987 годов рождения из личных неприязненных отношений избили 25 мая знакомого 41-летнего мужчину.

В результате он был доставлен в больницу, где и скончался.

«В настоящее время все подозреваемые задержаны и допрошены следствием об обстоятельствах преступления», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».