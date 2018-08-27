Тест: Какой ваш психологический возраст?

Часто так случается, что цифры в паспорте не соответствуют нашему внутреннему самоощущению. Иногда дети рассуждают, как старцы, а люди среднего возрасты ведут себя как подростки. Пройдите наш цветовой тест, чтобы узнать свой точный психологический возраст. Поехали!

Итак, сколько вам лет? Поделитесь результатом в комментариях, а ссылкой на тест — со своими друзьями от мала до велика.