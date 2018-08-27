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Тест: Какой ваш психологический возраст?

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  • 28 мая 2019, 18:08
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Часто так случается, что цифры в паспорте не соответствуют нашему внутреннему самоощущению. Иногда дети рассуждают, как старцы, а люди среднего возрасты ведут себя как подростки. Пройдите наш цветовой тест, чтобы узнать свой точный психологический возраст. Поехали!

Итак, сколько вам лет? Поделитесь результатом в комментариях, а ссылкой на тест — со своими друзьями от мала до велика.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 18:23

    В душе вам всего лишь 21 год, поэтому ваш цветок - подсолнечник.

    Вы все еще обожаете дни рождения и всегда находите себе компанию. Вас легко узнать по улыбке и жизнерадостным взглядам, и вы всегда находитесь в центре толпы.

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