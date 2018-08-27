Суд лишил должности гендиректора в Воронеже за долги по зарплате рабочим

Из-за долга по зарплате перед 400 рабочими, составившего 80 млн рублей, суд в Воронеже дисквалифицировал на год гендиректора крупнейшей в Черноземье компании по строительству магистральных трубопроводов «Воронежтрубопроводстрой» Василия Шипилова.

Таким образом, в течение года он не сможет руководить предприятием.

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей прокуратура Советского района Воронежа возбудила в отношении генерального директора предприятия «Воронежтрубопроводстрой» Василия Шипилова дело об административном правонарушении по статье «Невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение», — приводит ТАСС слова старшего помощника прокурора по региону Михаила Усова.

В свою очередь следственное управление СК по Воронежской области возбудило в отношении Шипилова уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».

По словам Усова, Шипилов и ответственные должностные лица будут также оштрафованы на общую сумму, превышающую 100 тысяч рублей.

Как сообщил ранее Росстат, по состоянию на 1 января текущего года задолженность по зарплатам в России снизилась на 21,2%. На начало 2019 года задолженность по зарплате имелась перед 36,7 тысячи человек.