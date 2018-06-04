В аэропорту Вильнюса задержали российского журналиста

Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем задержан в аэропорту Вильнюса.

Его собираются выдворить из страны и запретить ему въезд в течение пяти лет.

«Все, что нам известно, это то, что Марат был задержан с формулировкой „угроза национальной безопасности“», — сообщила «Интерфаксу» главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян.

В связи с этим она выразила свое недоумение, поскольку не понимает, какую угрозу национальной безопасности может представлять человек, не занимающийся ничем, кроме журналистики.

По словам Симоньян, это известно только богу и властям Литвы.

Как отмечает РИА Новости, журналист прибыл в литовскую столицу в командировку, однако выйти из аэропорта ему не дали. По данным агентства, он уже покинул Литву.

Ранее власти Литвы запретили въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.