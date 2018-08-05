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На МКС протестируют космическую жвачку

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  • 28 мая 2019, 13:05
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Российские специалисты из Института медико-биологических проблем РАН планируют провести на борту МКС очередной эксперимент.

В планах ученых опробовать препарат для поддержания стабильности микрофлоры человеческого организма при полетах на Луну. Новый метод позволит защитить космонавтов от пародонтита и гингивита — воспалительных поражений тканей зуба.

Интересно, что форма нового препарата предельна проста в использовании, отмечают исследователи.

Это будет обычная жвачка или леденец, которые при рассасывании распределяют стрептококков по ротовой полости, защищая зубы и десны космонавтов. В ходе исследований удалось выяснить, что такие препараты способны уничтожить не только заболевания полости рта, но и золотистый стафилококк.

Как отмечается на сайте института, эксперимент уже введен в долгосрочную программу исследований на МКС. Если испытания пройдут успешно, то можно будет рассмотреть вопрос о включении его в комплекс медицинских средств лунной программы, отмечают специалисты.

Помимо жевательного препарата от заболеваний полости рта, космонавты МКС протестируют комплекс бактериофагов «Фагодент», который поможет сохранить иммунитет во время длительных полетов.

Ученые уже проводили тестирование препаратов из этой серии, так как ранее было доказано, что в условиях космического полета у космонавтов в ротоглотке развиваются пародонто-патогенные микроорганизмы.

В конце миссии специалисты брали медицинскую пробу с внутренних помещений космического корабля, и оказалось, что пародонто-патогенные микроорганизмы полностью вытесняют защитные группы микроорганизмов.

По словам заведующего лабораторией, примерно такая же картина наблюдается и у участников изоляционных экспериментов, например когда добровольцев закрывают в замкнутом помещении на длительное время.

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