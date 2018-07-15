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В Китае представили самый быстрый поезд на магнитной подушке

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  • 28 мая 2019, 11:58
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Китайские инженеры из компании CRRC представили прототип поезда на магнитной подушке, который может стать самым быстрым поездом в мире. Предполагается, что он сможет развивать скорость в 600 километров в час.

Это наибольший показатель штатной скорости среди поездов на магнитной подушке, уточняют специалисты.

Напомним, что магнитоплан, или маглéв, — это поезд на магнитной подушке, который управляется и удерживается над поверхностью дороги с помощью силы электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от традиционных поездов, в процессе движения не касается поверхности рельса.

Так как между поездом и поверхностью полотна существует зазор, трение между ними исключается и единственной тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление.

Маглевы считаются самыми быстрыми поездами в мире. Первый маглев изобрела немецкая компания Transrapid в 1984 году. У нас тестирование таких систем началось намного раньше.

В СССР в 1979 году в городе Раменском был построен экспериментальный тестовый участок для ходовых испытаний вагонов на магнитном подвесе в виде эстакады длиной 600 м, впоследствии продленный до 980 м.

Недавно прототип нового маглева CRRC собрала на китайском предприятии в Циндао. В ближайшее время разработчики планируют провести испытания поезда.

Если все пойдет по плану, использование нового скоростного поезда начнется в 2021 году. Пока что технические подробности о китайском поезде на магнитной подушке не уточняются.

Недавно мы рассказывали о японском скоростном поезде, который сможет развивать скорость до 400 км/ч. Японцы заявили, что на разработку такого поезда им потребуется не меньше десяти лет, поэтому они надеются, что их не опередят в этой гонке.

Но похоже, китайцы и тут вырвались вперед.

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Инвалида без руки и ног освободили от штрафа за некошеную траву

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© НТВ

© НТВ

Административная комиссия Инзерского сельсовета республики Башкортостан отменила свое решение о штрафе за слишком высокую траву, выписанном Виктору Ананьеву из села Казанка.

В апреле этого года комиссия сочла заросли бурьяна рядом с домом Ананьева пожароопасными и составила протокол, по которому сельчанину присуждался штраф в 500 рублей.

Дело усугублялось тем, что Виктор Ананьев — инвалид: у него отсутствует левая рука, а обе ноги заменяют протезы. По данным proufu.ru, соцработник не посещал жителя Казанки уже полгода, и на его помощь при косьбе он рассчитывать не мог. Бурьян убирать пришлось уже соседям Ананьева.

После широкой огласки истории инвалида в башкирских СМИ региональное управление Следственного комитета проверило действия администрации Инзерского сельсовета. В итоге сельские власти, еще раз проверив снимки участка Ананьева, пришли к выводу, что определить, на его ли земле вырос бурьян, не представляется возможным.

28 мая штраф однорукому инвалиду за нескошенную траву был отменен, причем сельсовет даже не успел выписать на него квитанцию.

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